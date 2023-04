Parlando esclusivamente di campo, non c'è dubbio che i risultati ottenuti soprattutto in questa stagione siano il risultato di un lavoro fatto nel migliore dei mod. Non è certo un segreto che a Torino abbiano messo da tempo nella lista dei preferiti per ricoprire quel ruolo proprio Giuntoli, in grado di aver costruito una squadra vincente senza spese folli e stando attento al bilancio. Un modo di operare che il nuovo corso della Juve vuole perseguire e abbracciare.Su tutti ovviamente, il passaggio di, acquistato dalla Juve tramite la clausola rescissoria da oltre 90 milioni di euro. Un giro nel mezzo tra Napoli e Torino l'ha fattopassato prima dal Marsiglia anche se come svelato dallo stesso polacco già negli anni in cui era nel club azzurro fu vicino alla Juve ma De Laurentiis non accettò la proposta bianconera.- La Juve continua a guardare sul mercato in casa Napoli. L'estate scorsa, prima di arrivare a Bremer, alla continassache poi per volontà comune del giocatore e di De Laurentiis, approdò al Chelsea. Proprio come successo con Milik però, le strade tra il giocatore e la Juve potrebbero incrociarsi con un po' di ritardo. Nella rosa attuale del Napoli invece, in passato la Juve aveva messo gli occhi su Zielinski, il cui contratto scadrà nel 2024. Chissà, se può tornare un nome caldo per i bianconeri, soprattutto se a fare il tragitto Napoli-Torino dovesse essere Giuntoli. Intrecci di mercato, del passato, presente e forse del futuro, Juve-Napoli è anche questo.