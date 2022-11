Continua il duro lavoro dei dirigenti bianconeri sul, impegnati più che mai sul fronte terzini che mai come in questo momento necessita così urgentemente di innesti. I profili identificati per sopperire alla partenza quasi scontata di Cuadrado sono diversi, dal giallorosso, fino a Odriozola del Real o a Singo del Torino, ma piacciono anche Grimaldo e Maehle dell'Atalanta. Quello delle fasce però non è l'unico ruolo da sistemare, perchè negli uffici della Continassa stanno già iniziando i lavori anche per quelli che sono gli obiettivi del mercato estivo, con il nome di Milinkovic-Savic che resta in cima alle priorità di Madama. Quello del Sergente però non è l'unico identikit che fa al caso della Vecchia Signora, perchè come riportato anche dalla Gazzetta dello Sport, è impegnata a monitorare altri candidati. Da, di occasioni da 'sfruttare' ce ne sono. Ecco tutti i nomi nella