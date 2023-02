E' tornata a vincere la Juventus e lo ha fatto ancora una volta contro la Lazio, dopo averla battuta già per 3-0 nel match di novembre del campionato in corso. Quella vista ieri sera è stata una squadra che ha saputo mantenere il controllo del gioco per tutta la durata della gara, difendendo il risultato e cercando la vittoria con determinazione e spirito di sarcificio. Gli stessi aggettivi che Massimiliano Allegri ha rivolto all'inidirizzo di Manuel Locatelli nel post partita, definendolo uno 'con il DNA da Juve'.- Difficilmente, infatti, si possono smentire le parole dell'allenatore livornese, in virtù dell'esplosiva crescita dell'ex centrocampista del Sassuolo, il quale sembra aver acquisito quella maturità che gli mancava. Personalità nel gestire le manovre di gioco e nel prendere in mano la squadra quando c'è bisogno di dare uno slancio in più, determinazione e tenacia combattiva che lo hanno fatto diventare in poco tempo un beniamino dei tifosi.- Già, perchè le sue geometrie nel tracciare i passaggi, i suoi tempi nel dettare il gioco e la voglia di non mollare mai, fanno di Locatelli il vero trascinatore del centrocampo bianconero, che ora sembra aver trovato la sua nuova guida.