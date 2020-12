La Juventus accelera per Nicolò Rovella. Il 19enne regista del Genoa è sempre più un obiettivo concreto della dirigenza bianconera che già a gennaio vorrebbe anticipare la folta concorrenza aggiudicandosi le prestazioni di uno dei giovani più promettenti del panorama nazionale. Per riuscirci Paratici e soci, scrive sono disposti a mettere sul piatto della bilancia ben due contropartite tecniche: Manolo Portanova o Bryan Reynolds. Entrambi si trasferirebbero in rossoblù a titolo temporaneo, Rovella, invece, farebbe il percorso inverso. Le cifre? ​"L’operazione verrà definita nelle prossime ore: i bianconeri lo acquistano a titolo definitivo con una valutazione di 10 milioni di euro, ma il giocatore dovrebbe rimanere in prestito alla società di Preziosi per le prossime due stagioni", scrive la Gazzetta.