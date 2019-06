Dopo aver di fatto chiuso l'affare per portare Merih Demiral a Torino, la Juventus prepara un secondo grande colpo di mercato in difesa. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna di Leggo, i bianconeri aspettano il ritorno dalle vacanze di Kostas Manolas per incontrare lui e il suo agente e raggiungere un accordo in ottica futura. Il prezzo, stabilito da una clausola rescissoria con la Roma, è di 36 milioni di euro. La Juventus dovrà fare attenzione, però, alla concorrenza di Arsenal e Manchester United in Premier League.