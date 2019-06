Luca Pellegrini è un pallino della Juventus da anni. Prima ancora che esplodesse con la Roma prima e a Cagliari poi, il laterale mancino classe '99 - protagonista anche con l'Under azzurra - era già nel mirino di Fabio Paratici. Più di un anno fa voleva bloccarlo nonostante il suo infortunio perché c'era il contratto a scadenza con i giallorossi, un atto di fede nel talento di Pellegrini nonostante i problemi fisici; la Roma lo ha blindato fino al 2022 ma la Juve non ha mollato, anzi. Continua a seguirlo con un gradimento importante, Pellegrini a Cagliari ha fatto vedere cose eccellenti e in azzurro le sta confermando.



ASSALTO E RISPOSTA - Nei dialoghi con Mino Raiola molto frequenti in questo periodo, da Paul Pogba al rinnovo di Kean, la Juventus ha chiesto informazioni anche sulla fattibilità di un'offerta per corteggiare Pellegrini: la Roma ha intenzione di trattenerlo e non cederlo, l'idea di vendere Kolarov nasce proprio dalla volontà di dare più spazio a Luca in giallorosso. Insomma, c'è un progetto su di lui e il terzino sinistro è felice nella Capitale. Ma la Juve rimane attenta, lo osserva da vicino, lo fa sentire corteggiato. Convinta che sia il laterale sinistro del futuro anche in Nazionale maggiore. Se qualcuno aprisse uno spiraglio dalla Roma, Paratici sarebbe già pronto.



da Calciomercato.com