Dipendesse da Locatelli, sarebbe già un giocatore della Juve. I bianconeri hanno il sì di Manuel e a Torino lo accoglierebbero a braccia aperte, ma avete presente quel momento ai matrimoni in cui: "Se qualcuno ha qualcosa da dire parli ora o taccia per sempre". E il Sassuolo ce l'ha, eccome. Nel mercato i matrimoni si fanno in tre, e i neroverdi non hanno ancora dato il via libera e già si sfregano le mani sperando in un'asta internazionale.



L'APERTURA - Il giocatore infatti è entrato nel mirino dei top club internazionali, la Juve è consapevole di non essere in grado di rispondere a eventuali super rilanci e per questo cerca di accelerare le cose provando a inserire qualche contropartita. I 40 milioni richiesti dal Sassuolo potrebbero aumentare dopo l'Europeo da protagonista che sta facendo Locatelli, l'ad neroverde Carnevali ha aperto alla possibilità di inserire giocatori in cambio, come racconta Calciomercato.com, e a rateizzare il pagamento cash, ma vuole essere lui a dettare le condizioni.



VALUTAZIONI - La prima richiesta del Sassuolo come contropartita è Radu Dragusin, il difensore classe 2002 che i neroverdi avevano chiesto anche quando i due club stavano provando a mettere in piedi l'operazione Scamacca a gennaio. Il problema però è un altro: la valutazione che viene fatta dei giocatori da inserire nell'affare. Il Sassuolo infatti non è disposto ad accettare delle maxi-valutazioni di 10/15 milioni per un giocatore che ha un solo anno di Serie A alle spalle e neanche giocato per intero. La Juve da parte sua non vorrebbe andare oltre un investimento cash da 30 milioni di euro e per questo potrebbe inserire più di un giocatore nell'affare. Contatti in corso tra le parti, la Juve prova ad accelerare per Locatelli.