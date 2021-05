Secondo Tuttosport la Juventus è pronta a dare l'accelerata per Manuel Locatelli: il centrocampista del Sassuolo piace anche ad altri club e i bianconeri non vogliono correre il rischio di lasciarsi sfuggire un obiettivo che stanno seguendo da molto tempo e per il quale hanno già fatto qualche tentativo nelle scorse sessioni di mercato. Come riporta il quotidiano, in occasione della finale di Coppa Italia mercoledì sera a Reggio Emilia contro l'Atalanta i dirigenti della Juve potrebbero incontrarsi con quelli del Sassuolo per parlare di Locatelli.