La Juve ha fatto un grande passo in avanti per Dejan Kulusevski, bruciando la concorrenza dell'Inter. Il centrocampista svedese, di proprietà dell'Atalanta ma in prestito al Parma, sembra essere ormai destinato ai bianconeri. Kulusevski, infatti è un affare solo che da chiudere, dopo aver raggiunto l'accordo totale con il giocatore e aver lavorato ai "fianchi" l'Atalanta negli ultimi dieci giorni. Come riporta Calciomercato,com, la situazione è ai dettagli, gli ultimi da limare in un affare dalle cifre importanti.



LE CIFRE - La Juventus mette mano al portafogli, con Paratici che sembra aver ormai chiuso l'affare per una cifra pari a 35 milioni più dieci di bonus, mentre al giocatore andranno 2 milioni per i prossimi cinque anni. Mancano solo firme quindi, con le due parti che hanno raggiunto l'accordo e sono in attesa di formalizzarlo.