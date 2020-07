La Juve sfoglia la margherita degli attaccanti e tra questi resta in pole Raul Jimenez. L'attaccante messicano dei Wolves sta stupendo tutti in Premier, (26 gol per lui) piace al Manchester United ma la Juve spera di convincere Jorge Mendes, influentissimo nel club di Premier, a trattare coi bianconeri che tengono d'occhio anche i vari Milik ed Edin Dzeko. Rispetto a loro, tuttavia, Jimenez permetterebbe alla Juve di risparmiare un po' sul costo del cartellino. Come? Grazie al Decreto Crescita. Come si legge su Tuttosport, lo sgravio fiscale per chi viene nel nostro paese a lavorare è già stato sfruttato dai bianconeri con De Ligt, Rabiot e Ramsey e in ottica futuro lo stesso discorso può valere per l'attaccante messicano e ovviamente Lacazette, altro obiettivo bianconero. SCAMBIO - La richiesta dei Wolves però è alta, almeno 60 milioni di euro per il cartellino dell'attaccante che il prossimo anno spegnerà 30 candeline. Per abbassare le richieste della squadra di Premier la Juve potrebbe mettere sul piatto Aaron Ramsey che resta un centrocampista molto apprezzato in Premier​ Al momento però dai Wolves non sembrano avere grande voglia di aprire ad uno scambio, la volontà è quella, eventualmente, di cedere il calciatore solo in cambio di un'offerta cash. La Juve insiste, spera comunque di poter arrivare al calciatore se non con uno scambio almeno con formule creative che permettano ai bianconeri di portare a casa il dopo-Higuain ed avere un nuovo centravanti per la prossima stagione.