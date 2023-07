La Juve è alla continua ricerca di un terzino da consegnare a Max Allegri e il nome più indicato, al momento, sembra essere quello di Timothy Castagne. Stando a quanto emerso in queste ultime ore, Cristiano Giuntoli è atteso a Londra per discutere delle operazioni legate a Zakaria e Mckennie, ma sarà anche un'opportunità per affrontare i temi legati a Lukaku e al terzino in'uscita dal Leicester.