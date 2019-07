La Juventus è tornata al lavoro in questo caldissimo martedì, in cui tutti i tifosi aspettano con ansia l'arrivo di Matthijs de Ligt a Torino. I bianconeri, intanto, si allenano senza sosta al Training Center della Continassa, per ritrovare la forma migliore in vista della tournée a Singapore e, soprattutto, della prossima stagione. Lavoro intenso agli ordini di Maurizio Sarri: dopo il riscaldamento muscolare e i tanti esercizi a livello atletico, si è lavorato anche con il pallone, con Adrien Rabiot ancora tra i grandi protagonisti. Anche Leonardo Bonucci e Mario Mandzukic, però, sono apparsi in gran forma.



IL COMUNICATO E IL VIDEO - "Meno tre. Venerdì la Juve si imbarcherà per l'Asia dove è attesa dal Tour 2019, e da 3 partite in una settimana. Per questo, gradualmente, i carichi di lavoro si intensificano al JTC: la Juve anche oggi ha lavorato sia al mattino che al pomeriggio, sotto un sole caldo. Al mattino, per il gruppo, prima della tecnica e della tattica con il pallone, intensa attività fisica, con un percorso che ha messo alla prova le doti atletiche, di agilità, resistenza e prontezza dei giocatori. Sessione del pomeriggio, dopo il riscaldamento, dedicata al pallone: tattica e partitella nel menu dell'allenamento. Domani si prosegue, sempre con due allenamenti giornalieri".