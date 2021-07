L'accordo sancito garantisce al club bianconero l'ingaggio dell'attaccante quando scadrà il contratto che lo lega al Santos, la nuova avventura avrebbe inizio il 1° gennaio 2022 e scadenza 30 giugno 2026. Il blitz degli scorsi giorni ha sbaragliato la concorrenza, anche quel Milan che sembrava avanti, e il Benfica che aveva l'accordo con il Santos per l'acquisto immediato sulla base di 5 milioni. Ha vinto la Juve, assicurandosi Kaio Jorge quando sarà libero e proponendo ora un indennizzo per l'acquisto anticipato al Santos,, un po' per salvaguardare i rapporti col club brasiliano e un po' per accontentare anche questa richiesta del giocatore comunque intenzionato a non essere etichettato come irriconoscente, scrive calciomercato.com.– Circa 5 milioni agli agenti e un altro milione abbondante alla famiglia, oltre al lungo contratto, così la Juve ha vinto la concorrenza. E ora si prova a portarlo subito a Torino, trasformando Kaio Jorge in quella quarta punta richiesta fin dall'inizio da Max Allegri, salvo nuovi cambi di programma che potrebbero portare il brasiliano altrove a farsi le ossa. Contatti continui: la proposta della Juve è quella di garantire un'offerta che complessivamente non vada a superare i 2,5 milioni. Subito 1 milione circa al Santos, più bonus. Altrimenti la Juve aspetterà Kaio Jorge a gennaio. Fumata bianca vicina.