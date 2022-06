Il primo mese di questa sessione di mercato sta per concludersi e, dalle parti della Continassa deve ancora essere annunciato il primo nome ufficiale della nuova campagna acquisti. La posizione di Paul Pogba è già ben definitia e la sensazione è che sarà proprio il francese il primo volto che Madama regalerà ai propri tifosi, in attesa di conoscere l'esito finale anche per l'altra lunga ed estenuante trattativa, quella che potrebbe portare Angel Di Maria in bianconero. Questi però, sono solo i nomi più illustri finiti nel mirino della Vecchia Signora che, allo stesso tempo annota anche altri profili molto interessanti.



SCATTO JUVE - E' l'esempio del laterale del Genoa Andrea Cambiaso, messo sotto osservazione dagli 007 bianconeri già da diversi mesi e che in queste ultime ore si sarebbero avvicinati in maniera sensibile al rossoblù. Come riportato anche da Calciomercato.com infatti, la Juve avrebbe fatto dei passi in avanti importanti, nonostante la forte concorrenza di Atalanta ed Inter. La valutazione dei liguri si aggira attorno ai 10 milioni di euro che però, potranno essere ammortizzati con l'inserimento di una contropartita tecnica. I nomi sono quelli di Ranocchia e Dragusin, con quest'ultimo che sarebbe di ottimo gradimento per il Grifone.