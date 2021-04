Il giornalista Andrea Masala, nel suo editoriale per La Gazzetta dello Sport, ha esposto quelle che sono state le sentenze dell'ultimo turno di Serie A: "Inter campione di Pasqua e sempre più d’Italia. Lo scudetto è nelle sue mani: se non ci saranno improbabili ribaltoni, conquisterà il titolo numero 19. I nerazzurri, con il successo a Bologna, hanno otto punti di vantaggio sul Milan, 68 a 60, a nove giornate dalla fine: possono allungare a più 11 mercoledì contro il Sassuolo a San Siro. Nel sabato pasquale c’è un passaggio di consegne: la Juve, dopo nove annate di fila, abdica con lo stentato pareggio nel derby, è staccata di 12 punti. L’Inter colleziona la nona vittoria consecutiva con il solito Lukaku: passa con il minimo scarto, ottiene ciò che vuole con sicurezza. L’artefice del progetto, Conte, lo stesso che ha dato l’avvio al ciclo bianconero, non offre la grande bellezza, ma difesa granitica e massima efficacia in attacco".