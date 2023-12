Laporta a casa 3 punti d'oro nella notte gelida e piovosa di Monza, con la squadra di Allegri che ha saputo reagire alla rete subita al minuto numero 91 che, avrebbe potuto compromettere classifica e andamento della stagione. Lo spirito di sacrifico e la voglia di vincere hanno avuto il loro corso nell'animo dei calciatori bianconeri, che sono riusciti a trovare lo spunto per replicare al gol di Carboni e posizionarsi al comando della classifica, in attesa di conoscere il risultato dell'Inter.- Successo che, indubbiamente, fa viaggiare sulle ali dell'entusiasmo la Vecchia Signora, che però dovrebbe anche prestare particolare attenzioni ad alcuni fattori. Uno in particolare è quello legato alla difesa, che in questo ultimo periodo sembra aver iniziato a perdere colpi rispetto a quello che era stato l'avvio di campionato., che rapportare equivalgono quasi alla metà ma in un terzo del lasso di tempo in cui erano state incassate quelle precedenti. A prescindere che si tratti di errori individuali, collettivi, o di un'organizzazione difensiva non adeguata, ma questo dato