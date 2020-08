Dall'America con furore. O dalla Germania. Perché l'infanzia di. Un'operazione a sorpresa per il centrocampo di Pirlo, che potrà contare su un giocatore in grado di adattarsi a più ruoli lì in mezzo. La posizione ideale è quella di mezz'ala in un centrocampo a tre, ma ha fatto anche il mediano e il centrocampista box to box.- Passaporto statunitense, McKennie nasce in Texas ma a 6 anni si trasferisce a Kaiserslautern per seguire il padre che prestava servizio nella base militare Ramstein, base statunitense nel sud-ovest della Germania.. Il cuore batteva a mille ma non era nulla in confronto a quello che gli sarebbe capitato due anni dopo, quando in occasione di un amichevole degli Stati Uniti in vista del Mondiale 2006 incontrò Landon Donovan e Carlos Bocanegra, simboli del calcio americano.- Il suo cuore è diviso in due tra America e Germania, ma quando - dopo essere tornato negli Stati Uniti - l'ha chiamato lo Schalke McKennie non ci ha pensato un attimo.. La madre ha approvato la scelta, ma guai a montarsi la testa. "So esattamente chi sono e da dove vengo". No, non sembra il tipo.- Allo Schalke è seguito dall'occhio lungo di Orbert Elgert, l'allenatore delle giovanili che ha tirato su campioni come Neuer, Ozil e Draxler. Elgert lo prepara per la prima squadra, fino al grande salto nel 2017.. Lui lavora in silenzio dando sempre il massimo in campo, ma la sua posizione ideale è quella di mezz'ala. Muscoli per il centrocampo di Pirlo, ma anche cambio di passo e inserimenti.- Grande amico del trequartista del Chelsea: "Se tutto va come penso, McKennie arriverà allo stesso livello di Pulisic". Per anni i due sono stati avversari nel derby della Ruhr tra Schalke e Dortmund, uno dei più sentiti in Germania: "Quando sono arrivato allo Schalke - ha raccontato Weston - mi dicevano che Christian aveva scelto la strada sbagliata".- Storie di rivalità e sfottò, ma quando si parla di razzismo non si scherza. Un fenomeno che dopo la morte di George Floyd nei mesi scorsi ha visto schierarsi tutti dalla stessa parte.Dalla Germania all'Italia, la Juve è pronta ad abbracciare McKennie, l'acquisto a sorpresa per il centrocampo di Pirlo.