Prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi dedicate al caso Suarez e all'arrivo di Morata alla Juventus. Tuttosport apre con "La Juve a tutti i costi" svelando un retroscena legato all'attaccante spagnolo. In taglio alto, "L'esame di Suarez scatena la bufera". Il Corriere dello Sport apre con "Il falso italiano. Truccato l'esame di Suarez: sotto accusa i vertici dell'università". Spazio anche al mercato della Juve: "Morata si prepara per sfidare Dzeko". La Gazzetta dello Sport ironizza: "Il pasticcio dell'esame Suarez. Te lo do io l'italiano".