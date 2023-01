Chiamatela Juve dei precari. È quella composta da tutti i giocatori che ancora non sanno cosa sarà del loro futuro, tra chi è in scadenza di contratto e chi invece si trova al centro di operazioni di prestito senza obbligo di riscatto. Una situazione commentata così dallo stesso Max Allegri al termine dell'amichevole con lo Standard Liegi, sempre convinto com'è che ogni problema nasconda in realtà una grande opportunità: “Chi ha contratto deve riconfermarsi all'altezza per l'anno prossimo, chi non lo ha deve far bene per ottenere il rinnovo, tutti devono far bene. Anche perché fino al 30 giugno il contratto ce l'hanno, è più una cosa italiana quella del contratto in scadenza”. Nessun problema dunque, proprio come si pensava non fossero dei problemi le situazioni contrattuali nella passata stagione, da Paulo Dybala in poi. Ma a che punto sono, caso per caso, le situazioni dei giocatori coinvolti?