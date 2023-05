"Chi critica Allegri in base ai risultati, è in contraddizione. Chi dice che a Siviglia la Juventus ha giocato male, non ha visto la partita. Allegri non è il problema ma può essere la soluzione anche se la vera risposta deve arrivare - pubblicamente - da chi guida la Juventus. La verità è che la Juventus tre anni fa aveva finito un ciclo e nessuno se n’è accorto o l’ha ammesso." Questo il commento di Sandro Sabatini su calciomercato.com.