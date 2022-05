La Juve arriva a Roma. E anche solo geograficamente parlando, gli intrecci si sprecano. Con la Lazio, con la Roma. Intrecci di mercato si intende, in entrata, in uscita. Tempo e spazio per dei summit forse non ce ne sono, ma l'opportunità per riavvolgere il nastro e fare un punto della situazione è particolarmente ghiotta. D'altronde ci sono discorsi in essere, altri da riaprire, alcuni forse da chiudere definitivamente. Magari non tutte le strade portano a Roma, ma da Roma ne passano sempre tante.



Scopri in gallery gli intrecci della Juve nella capitale