Juve, cosa è cambiato in un anno

Juve, i numeri a confronto dopo 21 giornate

, anche se accompagnata da un fastidioso asterisco. Occorre fermarsi un attimo, allora, e provare ad analizzare il momento della squadra bianconera e capire, anche aiutati dai numeri, cosa è cambiato rispetto ad un anno fa.Ripensando alla passata stagione,. Innanzitutto, le nubi si sono diradate e la spada di Damocle della penalizzazione e del caos societario non pesa più. Anzi, il club si è rafforzato e al fianco di Massimilianolavora un Cristianoche sta dimostrando come fare la differenza, anche non direttamente sul mercato. Aè il caos, allaè tornata la pace: non può essere un caso.E poi il clima, l’ambiente. Intorno alla squadra si respira un rinnovato calore, all’interno dello spogliatoio un’unione di intenti che sembrava utopia solo ripensando a quest’estate. Tutto questo, insieme, sta facendo la differenza, e che differenza. Lo scopriamo di seguito, questa volta aiutandoci con i numeri.Abbiamo preso due fotografie diverse:. La prima cosa, evidente, è la differenza nei punti in classifica: +11, ma non solo. La Juventus riesce a ritoccare i numeri sui gol: due in più fatti in questa stagione e 5 in meno subiti, per una differenza reti che passa da +16 a + 23. Tutto questo si traduce in un dato clamoroso, perché la media punti a partita si alza di 1 punto: da 1,48 a 2,48. Tanti aspetti, dunque, che concorrono a restituire una Juventus che è veramente una seria candidata allo scudetto.