Questa sera la Juve sarà impegnata in quel di Cagliari per la gara di campionato contro i sardi, dove i bianconeri faranno totale affidamento sul loro miglior giocatore, Dusan Vlahovic. Il serbo ha messo a segno una sola rete nelle ultime 6 giornate e cerca l'immediato riscatto in terra sarda. I rossoblù sono la vittima preferita dall'ex Viola che, ha segnato quattro gol nelle sue ultime cinque partite disputate contro il Cagliari in Serie A, inclusa sia una rete nel girone d’andata con la maglia della Fiorentina.