Se c'è un reparto dove la Juve deve rinforzarsi in vista del mercato di gennaio è sulle fasce. I terzini non hanno ricambi, a sinistra i bianconeri sono alla caccia di un vice Alex Sandro: la priorità di Fabio Paratici è Emerson Palmieri, terzino del Chelsea, ex Palermo e Roma, che Sarri ha allenato l'anno scorso sulla panchina dei Blues.