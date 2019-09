La caccia all’ingaggio dei parametri zero per la stagione 2020/21 è già cominciata. La Juve, da specialista della disciplina, è già partita a setacciare il mercato per osservare tutte le occasioni che possono rivelarsi interessanti. Come riporta la Gazzetta dello Sport, Paratici avrebbe puntato un trio di giocatori che vestono attualmente la maglia del Manchester United: David de Gea, Eric Bailly e Nemanja Matic. Il portiere, classe 1990, sembrava in predicato di essere ceduto in estate ma è rimasto ma non c’è ancora luce verde sul ricchissimo rinnovo di contratto che pretende dal club. Il difensore, classe 1994 ed arrivato con Mourinho sulla panchina dei Red Devils, continua a soffrire i numerosi infortuni di cui è vittima che gli sono costati il posto da titolare. Il serbo, classe 1988, è relegato in panchina da Solskjaer che preferisce affidarsi al duo Pogba-McTominay.