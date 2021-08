Chiesa, Dybala, Ramsey... ma non solo. Nell'amichevole di ieri tra la Juventus di Massimiliano Allegri e l'Under 23 di Lamberto Zauli,. Lì in mezzo ci sono i nuovi Fagioli, Dragusin, Correia e Ranocchia, l'ultimo gioiellino dell'U23 che si è messo in evidenza in questo precampionato e che Allegri porterà in panchina a Udine prima di girarlo in prestito in Serie B (Vicenza in pole su Alessandria e Crotone).- Nella formazione di Zauli ieri l'occhio l'ha rubato, centrocampista (sì, anche lui!) classe 2003 che nasce trequartista e all'occorrenza può giocare anche esterno a sinistra. Centrocampista offensivo cresciuto in bianconero, dopo 50 partite e 22 gol tra Under 17 e Primaveraper misurarsi in un campionato 'vero' in Serie C. Un'emozione assaporata già l'anno scorso, con una manciata di minuti tra Albinoleffe (7'), Lecco (4'), Grosseto (27' e un assist) e Pistoiese (4').- L'altro giocatore che si è esaltato di fronte ai big è stato il portiere: classe 2000 e un futuro da predestinato, come ha assicurato lo stesso Zauli nel post partita: "che penso possa ambire a grandissimi palcoscenici, si allena spesso con la prima squadra; sta dimostrando grande personalità e qualità". La porta della Juve è in buone mani anche per il futuro quindi, intanto il ragazzo ieri si è messo in mostra di fronte a Dybala, Kulusesvki e gli altri.