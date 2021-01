2









Occhio puntato sempre sui giovani talenti quello di Lele Adani, che durante una diretta Twitch della Bobo tv ha svelato il nome di un giovane, che la Juventus ha iniziato a seguire insieme alle altre big della Serie A: "Si chiama Maurits Kjaergaard, gioca nel Liefering, seconda divisione austriaca ed è di proprietà del Salisburgo". Centrocampista danese classe 2003, l'idea del suo club è quella di riportarlo alla base per sostituire Szoboszlai passato al Lipsia. Solo a livello numerico però, perché come caratteristiche è più simile ad Adrien Rabiot. Secondo molti è il 2003 più forte in circolazione, la Juve lo segue con attenzione e monitora la sua crescita.