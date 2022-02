Filippo Roma, noto giornalista del programma televisivo Le Iene, ha rilasciato delle dichiarazioni durante la trasmissione de 'Il Diabolico e Il Divino', condotta da Giuseppe Falcao, dove ha parlato anche di Nicolò Zaniolo, obiettivo di mercato della Juve.



'Ogni settimana lo raccontiamo come una vittima quando dovremmo fare i conti con i suoi limiti caratteriali e se continuiamo ancora a giustificarlo non si evolve. È un calciatore con un potenziale incredibile ma non può permettersi comportamenti di questo genere. Un grande campione impara ad abbozzare peer evitare di portare danno alla squadra prendendo ammonizioni o espulsioni'.