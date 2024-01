Giorgioha recentemente intrapreso una nuova carriera nel mondo del calcio dopo il ritiro dai campi da gioco, diventandocoach per il Los Angeles FC, la sua ultima squadra.In merito al calcio negli Stati Uniti, Chiellini ha dichiarato che il livello è inferiore rispetto a quello cui è abituato, ma che il Los Angeles FC si difenderebbe bene anche in Serie A italiana.Parlando conha ammesso di aver valutato un trasferimento in Arabia, un'opportunità che si è presentata dopo il suo passaggio negli Stati Uniti.Nonostante i suoi nuovi impegni,non rinuncia alla sua passione per il calcio e ha affermato che domenica guarderà la partita tra Inter e Juventus, anche se potrebbe esserci qualche tentativo da parte della moglie di trascorrere del tempo fuori casa.E sul risultato? "Avete già vinto lo scudetto Ale, dai. È fatta, è fatta".