E' un giorno storico e lo si nota dalle prime pagine dei giornali in edicola. A 'vincere' è quella de L'Equipe, con Andrea Agnelli e Florentino Perez da una parte, i CEO di PSG e Bayern Monaco dall'altra: in mezzo la Champions League e una frattura che oggi sembra irreparabile.



Intanto, Gazzetta si schiera: "Superlega? Super NO!". Per la Rosea, "Uefa, Federazione e Fifa: chi partecipa è fuori da tutto. Causa da 60 miliardi. Pure Macron e Johnson sono contrari al piano. Le giravolte di Agnelli". Tutti contro il progetto di 12 club europei tra loro anche Juve, Inter e Milan. Chiaramente, è bufera.



Nella gallery dedicata, ecco le prime pagine dei quotidiani in edicola.