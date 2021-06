Il popolo del web, da ogni parte del mondo, è letteralmente impazzito per l'inno italiano e, soprattutto, per la sua interpretazione da parte dei calciatori azzurri. Non sono passate inosservate, infatti, le facce e le emozioni catturare dalle telecamere nel momento in cui all'Olimpico di Roma è risuonato Fratelli d'Italia. In particolare, tra i più apprezzati e commentati, il centrale della Juventus Leonardo Bonucci.