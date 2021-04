La Juventus e l'Atalanta, la nobiltà storica e gli "ultimi arrivati" nelle posizioni di alta classifica in Serie A. Un divario che nell'ultimo quadriennio è andato via via assottigliandosi, fino ad arrivare alla sfida di dopodomani pomeriggio, decisiva nella corsa alla prossima Champions League.



Tra transizioni da Allegri a Sarri e Pirlo da un lato, e ascesa della creatura gasperiniana dall'altro, la Dea dal 2017 a oggi ha quasi azzerato il gap in classifica coi bianconeri.

Qui di seguito vediamo l'evoluzione anno per anno della riduzione della distanza tra Atalanta e Juve: