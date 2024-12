Il tabù di Vlahovic col Monza

Il programma domenicale si chiuderà con lache si prepara a scendere in campo all'U-Power Stadium per affrontare ildi Alessandro Nesta. I bianconeri, reduci da quattro pareggi consecutivi in, vogliono ritrovare l'appuntamento con la vittoria e per farlo puntano, ancora una volta, sulla vena realizzativa digià autore di 12 goal tra Serie A, Champions League e Coppa Italia.L'attaccante serbo, a segno da tre gare consecutive tra tutte le competizioni, ci proverà ancora una volta per regalare tre punti vitali alla Vecchia Signora e, allo stesso tempo, per sfatare un suo personale tabù.Da quando veste la maglia della Juventus, infatti, Vlahovic non è mai riuscito a segnare un goal in gare ufficiali contro il Monza. Quella brianzola, oltre alla Fiorentina, sono le uniche due squadre a cui DV9 non è ancora riuscito a fare goal.





