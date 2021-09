"Sognare non costa nulla".finalmente al debutto ufficiale con la Juventus, e proprio dal Diego Armando Maradona la sua prestazione può valere doppio. Per il presente e per il futuro. "Come si motiva un giocatore fuori dalla lista Champions?", è stato chiesto ad. Che ha risposto di sincerità: "Per lui è una grande occasione essere alla Juve e le possibilità che avrà dovrà provare a sfruttarle, visto che ha ottime potenzialità".La storia di Luca Pellegrini è nota: preso nell'estate 2019 per 22 milioni di euro - con Spinazzola alla Roma per 29,5 milioni -, Pellegrini non aveva mai debuttato o collezionato una presenza in partite ufficiali della Juventus. Nelle due stagioni 'in bianconero', sostanzialmente sono arrivati due prestiti: prima Cagliari, poi Genoa. Non fortunatissimi. E quest'estate, dopo aver rifiutato la Sampdoria e il West Ham,