Nei giorni in cuiha lasciato il Barcellona a causa dello stipendio, spicca il gesto diil difensore centrale del club catalano, infatti, ha deciso di ridursi l'ingaggio permettendo al Barça di iscrivere alla lista della Liga. Ecco il comunicato del club:"L’FC Barcelona è stato in grado di registrare Memphis, Eric Garcia e Rey Manaj nella Professional Football League. Questo è stato possibile grazie all’accordo raggiunto con Gerard Piqué di abbassare significativamente il suo stipendio. Ronald Koeman potrà così contare su tutti i giocatori a disposizione per la sfida di domenica con la Real Sociedad".