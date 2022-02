4









L'attesa è altissima. E le possibilità che venga soddisfatta sono tantissime: Vlahovic, arrivato a Torino solo una settimana fa, può già caricarsi la Juventus sulle spalle. Secondo quanto raccolto da La Gazzetta dello Sport, il giocatore è in buone condizioni atletiche e la partenza allo Stadium può certamente aiutare. L'obiettivo è che possa ripetere il debutto di Higuain, a segno alla prima con la Fiorentina; ma Dusan punta un po' più in alto, se possibile: c'è Tevez, in gol dopo appena 59' in A. Partire bene aiuta, non vuol dire tutto. Vedi Kulusevski con la Samp.



I NUMERI DI DUSAN - Certo, poi ci sono i numeri. Che consolano e infiammano. Vlahovic nel 2021 ha segnato 33 gol in Serie A: solo Borel nel '33 (41) e Nordahl nel '50 (36) hanno saputo fare meglio. Dusan però ha eguagliato due bianconeri doc: Ronaldo nel 2020 e Sivori nel 1961. Insomma, sa fare gol. E lo fa quasi ogni partita. Con il Verona, l'inizio di una nuova era.