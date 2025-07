La Giustizia sportiva verso la riforma: cosa succede

Getty Images for FIGC

La giustizia sportiva italiana si avvia verso una possibile riforma. Il Ministero dello Sport ha annunciato che nei prossimi giorni verrà costituito un gruppo di lavoro misto, con la partecipazione del Coni e del Cip, per affrontare il tema della riforma "nel rispetto dei ruoli e dell’autonomia" delle istituzioni coinvolte.La decisione arriva dopo la proposta presentata dal deputato del Partito Democratico Mauro Berruto, che ha chiesto un’indagine conoscitiva parlamentare sul sistema attuale. Secondo Berruto, la giustizia sportiva ha perso la propria funzione originaria, diventando uno strumento di lotta politica interna alle federazioni. Le sue dichiarazioni hanno sollevato forti reazioni.

Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, ha definito inaccettabile la delegittimazione degli organi sportivi, invitando Berruto a denunciare eventuali irregolarità alla Procura. Anche Gianni Petrucci, numero uno della Federbasket, ha espresso critiche ironiche, temendo un progressivo svuotamento dell'autonomia sportiva.In serata, Berruto ha chiarito che la sua proposta non è un attacco, ma un'iniziativa costruttiva per migliorare il sistema: "Dopo quattro mesi di lavoro – ha spiegato – potremo avere un documento condiviso, utile come base di discussione per una futura riforma della giustizia sportiva italiana".