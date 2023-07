"L’idea che il calcio possa essere regolato da norme vaghe come la «slealtà sportiva» e da processi che, al di là della loro velocità o lentezza, non prevedono le garanzie minime degli accusati è qualcosa che stride con la modernità. La giustizia sportiva non può più essere il far west: dove per colpire i banditi (che indubbiamente ci sono), c’è uno sceriffo con la stella e senza codice di procedura penale. il calcio iperprofessionistico merita una giustizia vera, coerente e credibile. Altrimenti sarà sempre un esercizio di potere." Questo il commento su Tuttosport del direttore Guido Vaciago.