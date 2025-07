La Giustizia Sportiva al centro del dibattito. Interviene la politica, risponde Gravina

Getty Images for FIGC

Il tema della riforma della giustizia sportiva è tornato di attualità dopo la proposta del deputato del PD Mauro Berruto, che ha chiesto l’apertura di un’indagine conoscitiva da parte del Parlamento. L’ex commissario tecnico della nazionale di volley ha denunciato un sistema “sfuggito dagli obiettivi originari”, accusando alcune Federazioni di usare la giustizia sportiva per colpire gli avversari politici, con giudici nominati dagli stessi presidenti federali. Berruto ha indicato oltre 20 soggetti da audire, tra cui il ministro Andrea Abodi, associazioni di atleti e protagonisti direttamente coinvolti in presunti abusi.

La proposta ha subito provocato reazioni forti. Il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha definito “inaccettabili” le delegittimazioni della giustizia sportiva e ha invitato Berruto, in caso di gravi accuse, a rivolgersi alla Procura della Repubblica. Gravina ha difeso il sistema attuale, spesso oggetto di critiche, soprattutto da parte dei tifosi.Berruto ha replicato sottolineando che l’indagine non è punitiva ma conoscitiva, e serve ad ascoltare tutte le parti per valutarne il funzionamento. Ha anche proposto di confrontare il modello italiano con quelli esteri, sottolineando come il meccanismo attuale, in cui i presidenti federali nominano i giudici, sia ormai superato. “Non mandiamo i carabinieri – ha detto – vogliamo solo capire se il sistema è perfetto, disastroso o migliorabile”. La questione è destinata a rimanere centrale nel dibattito sportivo e istituzionale dei prossimi mesi.