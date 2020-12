È consuetudine di Andrea Pirlo aggregare almeno un paio di giocatori della Juventus Under 23 alla prima squadra nelle sue convocazioni. E a qualcuno regala la soddisfazione dell'esordio. Se ormai Gianluca Frabotta e Manolo Portanova si considerano parti integranti del gruppo dei "grandi", per la trasferta di domani ci sono tre giocatori della 'squadra B' che andranno a Marassi per i match contro il Genoa: il portiere Franco Israel, che farà il terzo portiere al posto dello squalificato Pinsoglio; Radu Dragusin , difensore necessario per tamponare le assenze di Chiellini e Demiral, che ha esordito in Champions contro la Dinamo Kiev ma non ancora in campionato; e il centravanti Cosimo Marco Da Graca