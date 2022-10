Share







di Cristiano Corbo, inviato a Lisbona

Direttamente da Lisbona, all'esterno del Corinthia hotel dove alloggia la Juventus in vista della gara di questa sera contro il Benfica. Un match complesso, che la Juventus deve assolutamente vincere per mantenere vive quelle poche, pochissime speranze di poter superare questa fase a gironi di Champions League. Chi schiererà Massimiliano Allegri dal primo minuto? Come vivono i bianconeri la vigilia? A queste domande ha risposto il nostro inviato Cristiano Corbo direttamente da Lisbona, proprio fuori dall'albergo della Juventus. Di seguito il video.