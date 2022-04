Intervenuto per una lunga intervista ai canali della Serie A, Denis Zakaria ha parlato anche del suo arrivo alla Juve nel mercato di gennaio: "E' stato facile adattarsi, sono stato accolto molto calorosamente, dallo staff e dai miei compagni. Sono tutti gentili, penso che sia facile integrarsi in questa squadra. Per me e per la mia carriera è stato un enorme passo avanti, sono molto felice: è fantastico per me essere alla Juventus, voglio dare il massimo e mostrare il mio talento, ancora di più. La Juve è un grandissimo club".