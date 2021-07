La stagione della Juventus è finalmente cominciata. Ieri i bianconeri si sono ritrovati al JMedical per le visite e oggi sono scesi in campo. Allenamento mattutino per i ragazzi presenti al campo sotto la guida di Max Allegri, che vedranno tante doppie sedute in queste settimane. Nei primi video spiccano, due dei pochi "big" presenti al momento.