Nonostante la qualificazione alle semifinali di Euro2020 e i due gol messi a segno finora nel torneo,continua a essere al centro delle critiche. Nel match di ieri sera contro la Svizzera, l'attaccante della Juventus non è riuscito a rendersi particolarmente pericoloso dalle parti di Sommer ed è stato sostituito da Luis Enrique ​al 55'. "Grande lavoro e impegno, ma dopo il grande sforzo con l’Ucrainaal 55’ ", commenta la Gazzetta dello Sport, che valuta la sua prestazione con un 5.5. Morata in semifinale dovrà vedersela con i compagni di club Bonucci e Chiellini, impeccabili ieri sera in marcatura su Romelu Lukaku.