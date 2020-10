1









Domani sera l'Argentina è impegnata in Bolivia per le qualificazioni sudamericane ai Mondiali 2022. La nazionale albiceleste sarà però priva di Paulo Dybala, di rientro anzitempo a Torino a causa della gastroenterite che l'ha colpito la scorsa settimana e che gli ha impedito di scendere in campo anche contro l'Ecuador. Se prima si pensava che Dybala avrebbe faticato a essere in campo dal primo minuto sabato sera con il Crotone a causa del rientro in Italia in extremis dalla nazionale, invece ora pare chiaro che sarà sì in difficoltà, ma a causa dell'acciacco intestinale. Scalpita dunque Alvaro Morata, che spera di avere una nuova chance da titolare al fianco di Cristiano Ronaldo dopo la prova incolore contro la Roma.