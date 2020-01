Uno dei problemi della Juventus riguarda senza dubbio la fascia sinistra. Con la cessione di Spinazzola e il prestito di Luca Pellegrini (prossimo avversario dei bianconeri, tra l'altro), l'unica soluzione nel ruolo di esterno basso è Alex Sandro. Per questo motivo, la dirigenza si sta muovendo nell'ottica di coprire le mancanze in quella posizione, se non già per gennaio almeno per la prossima finestra di mercato. Alle soluzioni già conosciute (vedi Emerson Palmieri), però, se ne sono aggiunte altre. Una, nello specifico: il Corriere dello Sport, infatti, parla di un interessamento nei confronti di Matias Vi​ña del Nacional. Ventidue anni e passaporto italiano, potrebbe costituire un colpo interessante anche in prospettiva, un po' nel solco della trattativa che ha portato Bentancur a Torino. La valutazione si aggira intorno ai 10 milioni, ma occhio: c'è anche la concorrenza dell'Atletico Madrid, che in fatto di terzini non ci vede proprio malissimo.