"Se non vince, il Milan non può essere considerato ancora pienamente in corsa per la qualificazione alla Champions League. Mentre la Juventus ha una condizione molto deficitaria e tra le cinque squadre in lotta per la Champions è quella che gioca peggio."



E fin qui, è una normalissima analisi in vista del match di domenica sera all'Allianz Stadium. Poi però, per concludere il suo intervento negli studi di Sky Sport, Giancarlo Padovan si è lasciato sfuggire un "Tifo Milan", prontamente corretto con un "dico Milan".