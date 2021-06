Giorgio Chiellini prima della partita tra Italia e Austria (che lui guarda dalla tribuna di Wembley essendo ancora acciaccato al flessore) ha parlato, come noto, del non inginocchiarsi da parte degli Azzurri, e di come la Nazionale combatterà il razzismo in vari modi che non prevedono l'inginocchiarsi prima delle partite. Solamente che, nel pronunciare il suo discorso, sia incappato in un lapsus che ha fatto il giro del web: anziché di "razzismo", il capitano della Juventus ha parlato di "nazismo". Un errore nel parlato che non è certo sfuggito.