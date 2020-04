1









Gaffe in diretta per Antonio Cassano. L'ex fantasista è stato protagonista di un live su Instagram insieme a Christian Vieri. Tra una risata e l'altra, Cassano ha raccontato a Bobo lo scherzo che la moglie Carolina gli ha fatto qualche giorno fa: "Poi Cassano racconta lo scherzo della moglie: "Ero tranquillo e rilassato, stavo guardando le notizie di calcio. La prima cosa che faccio la mattina è vedere le notizie su Federer e Messi. Mi metto metto tranquillo a leggere e dopo due minuti arriva la secchiata d'acqua". Altre risate, prima dell'errore del barese: "È una donna più pazza di me. Dura come il marmo di...Caracalla". Ops, forse voleva dire di Carrara.