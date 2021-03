Una reazione certamente evidente, per un danno non indifferente. Cristiano Ronaldo e la rabbia dopo Serbia-Portogallo (o meglio: dopo il gol annullato sul finale di partita, che avrebbe portato ai portoghesi 3 punti pesantissimi) hanno fatto il giro del mondo in pochi click. Da ieri sera non si parla d'altro e la reazione di CR7 è al centro di ogni discorso. A rincarare la dose ci ha pensato il commissario tecnico Santos: "La palla era più di mezzo metro dentro la porta, anche se questo non elimina quello che abbiamo fatto meno bene. Ma in una partita di questo livello non è possibile non convalidare un gol come questo".